Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - 29-Jährige schwer verletzt

Isterberg (ots)

Am Dienstag kam es am frühen Morgen auf der A30 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 21-Jähriger war mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen auf der Autobahn in Richtung Niederlande unterwegs. Vermutlich ausgelöst durch Sekundenschlaf touchierte er die Mittelschutzleitplanke und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf schleuderte er abermals gegen die Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender 55-Jähriger konnte mit seinem Lkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Auto. Die 29-jährige Mitfahrerin des Pkw-Fahrers wurde dabei schwer verletzt. Fahrer und Beifahrer sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

