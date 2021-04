Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen-St.Hubert (ots)

Am Freitag gegen 15.00 Uhr verließ eine 29jährige PKW-Führerin aus Kempen an der Anschlussstelle Kempen die Autobahn 40 aus Richtung Venlo kommend. Am Ende der Abfahrt wollte sie nach rechts auf die Kerkener Straße abbiegen. Dabei achtete sich nicht auf eine 66jährige Pedelec-Fahrerin aus Kempen, die den Radweg der Kerkener Straße in Richtung Kempen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. /UR (304)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell