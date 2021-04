Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrerin fährt aus Grundstücksausfahrt - Radfahrerin leicht verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr ist eine 71-jährige deutsche Willicherin in Willich an der Krefelder Straße von einem Grundstück auf die Straße eingefahren. Dabei übersah sie vermutlich eine von rechts nahende bevorrechtigte 73-jährige Radfahrerin aus Willich, die auf der Krefelder Straße berechtigt den linksseitigen Fahrradweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krefelder Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (302)

