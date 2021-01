Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener 21-Jähriger beleidigt Polizisten: Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am gestrigen Montagabend im Kasseler Stadtteil Rothenditmold die Polizei auf den Plan gerufen. Der in Melsungen wohnende 21-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest später knapp 3 Promille ergab, war gegen 18:50 Uhr ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung in einem Bus aufgefallen, da er sich dort mit zwei anderen Fahrgästen angeschrien hatte. Der Busfahrer hielt daraufhin an der Haltestelle "Engelhardtstraße" an und rief die Polizei wegen des lauten Streits. Erst als die alarmierten Beamten des Reviers Nord eintrafen, verließen die drei Männer den Bus. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung war es offenbar nicht gekommen, allerdings verhielt sich der 21 Jahre alte Mann äußerst aggressiv. Er geriet zunehmend in Rage, beleidigte die Polizisten fortlaufend und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Aus diesem Grund brachten die Beamten den Betrunkenen zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Dort stellten sie anhand eines Abgleichs seiner Fingerabdrücke im polizeilichen System schließlich auch die Identität des 21-jährigen fest, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

