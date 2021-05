Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Unbekannter versucht Fahrzeug aufzubrechen - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag, 06.05.2021, gegen 11:20 Uhr, versuchte ein Unbekannter offensichtlich einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz der Firma Sennrich und Schneider an der Rheinuferstraße 10 in Breisach abgestellt war, aufzubrechen. Ein Passant sah wie der Mann am Schloss manipulierte. Als er ihn darauf ansprach flüchtete der Täter mit einem kleinen, grauen, älteren Pkw mit französischer Zulassung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, 55-60 Jahre alt, grauer, langer Bart, schwarze Mütze. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Ins Fahrzeug Innere gelang der Täter nicht.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell