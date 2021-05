Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Rollerfahrerin von rückwärtsfahrendem Lkw touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, hat ein rückwärtsfahrender Lkw in Albbruck eine Rollerfahrerin touchiert, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Gegen 10:45 Uhr hatte der 51-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs in der Eisenbahnstraße zurückgesetzt. Dabei kam es zur Kollision einer 73-jährigen Frau, die mit ihrem Mofa-Roller von hinten an den Lkw herangefahren kam. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lediglich am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

