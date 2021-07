Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Flammersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht, Peterslahr Der Geschädigte parkte seinen Transporter am 21.07.2021 zwischen 13:00 Uhr und 13.30 Uhr in der Wiedtalstraße in Peterslahr. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden am Heck fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell