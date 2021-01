Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210118.7 Itzehoe: Einbruch in Stadtbibliothek

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonnabend ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in die Stadtbibliothek gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 17.00 Uhr bis Samstagmorgen, 08.04 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude der Stadtbibliothek in der Straße Hinter dem Klosterhof. Aus dem Inneren stahlen sie ein Tablet und einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung setzen.

