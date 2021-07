Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen auf der B 42 in Kasbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, was sich durch einen Schnelltest vor Ort bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

