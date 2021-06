Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht: BMW in Brand geraten

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (24.06.)brannte zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr ein BMW in einer Einfahrt am Dünnhofsweg. Ersten Ermittlungen zufolge brannte das Hinterrad des Autos. Durch die entstandene Hitze war der Lack über dem Hinterreifen teilweise verzogen und geschmolzen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte den Wagen sicher; die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

