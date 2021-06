Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Online-Infoveranstaltung der Kreispolizeibehörde

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Die diesjährige Bewerbungsphase bei der Polizei NRW für das Jahr 2022 endet am 08.10.2021. Das sind noch knapp 3 Monate. Die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde möchte vor den 6-wöchigen Sommerferien noch einmal jungen Leuten die Chance geben, sich eingehend über das Berufsbild der Polizeikommissarin oder des Polizeikommissars in NRW zu informieren.

"Vielleicht nutzen anschließend die Interessierten die Ferien nicht nur zum chillen, sondern auch zur Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen. Es ist durchaus wichtig, nicht bis zum Schluss der Bewerbungsphase zu warten, da dann die Einladung zum dreitägigen Auswahlverfahren sehr lange dauern kann, " sagt Peter Tilmans, der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde.

Seit dem 01.06.2021 können sich bei der Polizei NRW nicht nur Interessierte mit Fachhochschulreife oder Abitur bewerben. Es gibt seitdem auch für Bewerber*innen mit mittlerer Reife die Möglichkeit sich für die Fachoberschule Polizei zu bewerben.

Hier erlangt man in zwei Jahren die Studienberechtigung und beginnt danach mit dem Bachelorstudiengang zum Polizeikommissar*in. Die Kampagne heißt "Next Level", also eine weitere Ebene oder Chance in den Traumberuf der Polizistin oder des Polizisten einzusteigen!

Die Fachoberschule Polizei startet erstmalig am 01.08.2022. In den folgenden zwei Jahren sind schon große Praxisanteile in der eigenen Kreispolizeibehörde vorgesehen, so dass man wirklich zielgerichtet für den späteren Beruf lernt.

Bisher gingen bei der Zentralen Auswahlstelle in Münster 52 Bewerbungen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis ein. "Diese Zahlen werden sich bis zum Bewerbungsschluss deutlich erhöhen. Landesweit hoffen wir wieder auf eine fünfstellige Zahl und kreisweit werden möglicherweise auch wieder über 200 Bewerbungen eingehen", prognostiziert der Einstellungsberater.

Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert oder Interesse an der Fachoberschule Polizei hat, kann sich am kommenden Mittwoch (30.06.2021) detailliert informieren. Ab 18.00 Uhr bietet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis eine Online-Veranstaltung an.

Hier werden Bewerbungsvoraussetzungen und die späteren Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW erklärt. In diesem Rahmen können natürlich auch persönliche Fragen besprochen und erforderliche Beglaubigungen für die Bewerbungsunterlagen vorgenommen werden.

Anmeldungen sind über die E-Mail-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de möglich. Die Einstellungsberatung übersendet dann die Zugangsdaten für die Plattform ZOOM. Erste Berufs-Infos sind auch auf www.genau-mein-fall.de zu finden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell