Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrgast prellt Taxifahrer und beschädigt Taxi

Bergisch Gladbach (ots)

In der letzten Nacht (23.06.) gegen 03:40 Uhr hat ein Taxifahrer die Polizei um Hilfe gebeten. Der Taxifahrer, ein 55-jähriger Kölner, hatte einen Fahrgast vom Breslauer Platz in Köln bis zur Odenthaler Straße gefahren.

Als er anhielt, um den Fahrgast aussteigen zu lassen, wollte der Fahrgast kurz in seine Wohnung gehen, um Bargeld für den ausstehenden Fahrpreis zu holen. Stattdessen kam er kurze Zeit später zurück und warf eine Bierflasche mit voller Wucht in die Heckscheibe des Taxis, so dass diese die Heckscheibe durchschlug.

Unter Schock fuhr der Taxifahrer zunächst ein Stück davon und bat einen Passanten darum, den Notruf der Polizei zu verständigen.

Wenig später konnte eine Streifenwagenbesatzung den Gesuchten aufgrund einer guten Personenbeschreibung im Nahbereich auf der Laurentiusstraße antreffen. Der 35-jährige Bergisch Gladbacher war stark alkoholisiert und wollte mit dem Vorfall nichts zu tun haben.

Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, erhielt er von den Polizisten einen Platzverweis. Da er seinen Angaben nach nicht der Täter war, wurde der herrenlose Rucksack, der vom Täter im Taxi zurückgelassen wurde, durch die Polizei sichergestellt.

Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Gegen die kontrollierte Person wurde ein Strafverfahren wegen Betruges und Sachbeschädigung eingeleitet. (ct)

