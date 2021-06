Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugin verfolgt betrunkenen Fahrer nach Unfallflucht

Odenthal (ots)

Gestern (21.06.) um kurz nach 15 Uhr hat eine aufmerksame Zeugin der Polizei gemeldet, dass hinter ihr ein Transporter mit sehr geringem Abstand und in deutlichen Schlangenlinien auf der L 101 von Dabringhausen nach Odenthal fahren würde.

Als er in Höhe Schöllerhof in den Grünstreifen fuhr und einen Leitpfosten touchierte, hielt die Zeugin mit Warnblinkanlage am Straßenrand an. Der Fahrer des Mercedes Sprinter hielt ebenfalls kurz an und machte auf die Zeugin einen stark angetrunkenen Eindruck. Sie bat ihn, auf den Parkplatz am Schöllerhof zu fahren. Doch stattdessen raste er mit hoher Geschwindigkeit davon. An einer roten Ampel gelang es der Zeugin, die mittlerweile auch die Polizei alarmiert hatte, den Fahrer erneut anzusprechen. Doch auch diesmal flüchtete der Mann und fuhr mit Vollgas in Richtung Leverkusen weiter und in gefährlicher Weise nutzte er dabei durchgängig die Mitte der Fahrbahn.

Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Die Zeugin musste ihre Nachfahrt dennoch wenig später abbrechen, da die Situation zu gefährlich war.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Sprinter wenig später im Starenweg in Schildgen an. Auf dem Fahrersitz saß ein schlafender Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf.

Auf Klopfen an der Fahrertür reagierte er zunächst nicht. Beim Öffnen der Fahrertür durch eine Polizistin konnte in der Türablage eine leere Bierflasche festgestellt werden. Der Mann, ein 59-jähriger Gladbacher, stand deutlich unter Alkoholeinfluss und pustete über 1,7 Promille.

Ihm wurden anschließend in einem Krankenhaus durch einen Arzt zwei angeordnete Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 600 Euro geschätzt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie verbotenen Kfz-Rennens. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell