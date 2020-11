Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Leichtkraftfahrzeug kollidiert mit Fußgänger

Vorsorglich ins Krankenhaus musste ein Mann nach einem Unfall am Samstag in Obermarchtal.

UlmUlm (ots)

Gegen 18.15 Uhr bog ein 16-Jähriger mit seinem Leicht-Kfz von der Oberwachinger Straße in den Ziegelhüttenweg ab. Laut Polizeiangaben lief dort ein dunkel gekleideter 55-Jähriger, den der Jugendliche übersah und mit seinem Fahrzeug erfasste. Der Rettungsdienst brachte den Fußgänger mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an dem Aixam beträgt rund 3.000 Euro.

+++2181244

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell