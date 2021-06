Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - 2 Schwerverletzte bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wermelskirchen (ots)

Gestern (21.06.) gegen 16:50 Uhr ist es auf der L 101 in Höhe Wermelskirchener Straße in Dabringhausen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich gekommen.

Eine 50-jährige Wermelskirchenerin fuhr mit ihrem Ford auf der L 101 aus Arnzhäuschen kommend in Richtung Limmringhausen. Im Kreuzungsbereich L 101 / Wermelskirchener Straße wollte sie nach links in Richtung Dabringhausen-Ortsmitte abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den entgegen kommenden Mercedes einer 30-jährigen Wipperfürtherin, so dass es zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Umgehend riefen anwesende Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr zum Unfallort.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Mercedes-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, so dass für beide jeweils ein Notarzt sowie ein Rettungswagen angefordert wurde. Eine Verletzte wurde mit dem Rettungswagen, die andere Verletzte mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestand keine Lebensgefahr für die beiden Verletzten.

Der Sachschaden an den Pkw beträgt insgesamt circa 24.000 Euro. Für rund 2 Stunden musste die Unfallstelle voll gesperrt werden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell