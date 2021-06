Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Einfamilienhaus am Vormittag

Burscheid (ots)

Gestern Vormittag (17.06.) zwischen 09:45 und 12:15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Altenhilgen eingebrochen. Sie brachen dazu die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Was genau gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell