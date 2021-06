Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrunken und berauscht Unfall verursacht und geflüchtet

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (17.06.) um 01:45 Uhr ist der Besatzung eines Streifenwagens ein Citroen auf der Straße Schnabelsmühle aufgefallen, der in Fahrtrichtung Herrenstrunden unterwegs war. Am Pkw war lediglich das Standlicht eingeschaltet und als die Polizisten ihm folgten, fiel zudem die Fahrweise mit deutlichen Schlangenlinien auf.

Die Fahrerin des Citroen bemerkte zunächst über eine längere Wegstrecke die optischen und akustischen Anhaltezeichen des Streifenwagens nicht. Als sie endlich reagierte und ihren Wagen stoppte, stellten die Polizisten am Citroen diverse augenscheinlich frische Unfallschäden fest. Beinahe die gesamte linke Seite des Wagens wies einen großen Schrammschaden auf. Die Fahrerin, eine 40-jährige Gladbacherin, kam nach eigener Aussage gerade aus Köln und lallte im Gespräch deutlich. Sie hatte zudem auffällige Konzentrationsschwierigkeiten, roch stark nach Alkohol und hatte einen schwankenden Gang. Eine plausible Erklärung für den frischen Unfallschaden konnte sie nicht liefern.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille, was die Ausfallerscheinungen bereits erklären könnte. Jedoch lagen auch noch Anhaltspunkte vor, dass sie zusätzlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief bestätigend positiv auf THC.

Die Frau musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihr durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen wurden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Nun sucht die Polizei nach dem vermeintlichen Unfallort auf der Fahrtstrecke zwischen Köln und Bergisch Gladbach, von dem die Unfallschäden am Citroen stammen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell