POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 18.06.2021 - 20.06.2021

Einbruchdiebstahl aus Neu-/Rohbauten/Baustelle

In der Zeit von Donnerstag, 17.06.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 18.06.2021, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Rohbau, in der Mühlenstraße, in Jever. Bisher unbekannte Täter drückten ein auf Kipp stehendes Fenster mit roher Gewalt nach innen auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Es wurde eine Gipsspritzpumpe im Wert von 7000,- Euro entwendet. Des Weiteren entstand ein Schaden am Gebäudefenster. Der Abtransport muss mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

In der Zeit von Freitag, 18.06.2021, 20:30 Uhr bis Samstag, 19.06.2021, 00:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Grüner Garten in Jever zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten an einem schwarzen Pkw Kia Picant drei Fahrzeugreifen mittels eines scharfkantigen Gegenstandes. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

In der Nacht von Samstag, 19.06.2021, 23:30 Uhr, auf Sonntag, 20.06.2021, 04:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an Pkw, in der Weserstraße in Sande. Ein Audi A3 wurde ordnungsgemäß in einer Parkbucht, in der Nähe einer Diskothek, abgestellt. Bisher unbekannte Täter schlugen auf bisher nicht bekannte Weise die Windschutzscheibe ein und beschädigten dadurch auch die Motorhaube. Der oder die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation in Sande unter der Rufnummer: 04422/999750 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntag, 20.06.2021, gg. 02:00 Uhr, in einer Bar / einem Grillrestaurant am Alten Markt in Jever. Zwei Männer im Alter von 49 und 43 Jahren gerieten in der Bar in Streit. In der Folge schlug der ältere Beteiligte dem Jüngeren eine Bierflasche auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde im Gesicht. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 19.06.2021, gg. 17:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts in Jever. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Polo übersah, dass die vor ihm fahrende 42-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zu einem Auffahrunfall. Der Pkw der Unfallbeteiligten wurde stark beschädigt, sodass Kühlflüssigkeit auslief. Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 18.06.2021, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Fastfoodkette, im Bohlswarfer Weg in Schortens. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim rückwärts Ausparken ein Werbeschild und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Schaden am Werbeschild liegt geschätzt bei ca. 2000,- Euro. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer: 04461/98493-0 entgegen.

