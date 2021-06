Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich am heutigen landesweiten Verkehrssicherheitstag - Gestern weitere Kontrollen in Wilhelmshaven - Polizei zieht Bilanz

Wilhelmshaven

Wie bereits berichtet, beteiligt sich die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland erneut am diesjährigen landesweiten Verkehrssicherheitstag. Aus diesem Grund fand am gestrigen Vormittag eine gezielte Kontrollaktion in Schortens statt, bei der Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit (VE) der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland und der Einsatz- und Streifendienste Wilhelmshaven, Jever sowie Varel 50 Fahrzeuge kontrollierten. In der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4946105 wurden bereits weitere Kontrollen angekündigt, die am gestrigen Nachmittag von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Wilhelmshavener Stadtgebiet erfolgten. Die Bilanz: Erneut mussten die Beamtinnen und Beamten Ermittlungs- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren einleiten und ein Fahrzeug sicherstellen. Bei den drei Strafverfahren handelt sich im Einzelnen um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen geführt wurde, sowie zwei Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da ein Kraftrad mit 52 km/h unterwegs war, reichte die Mofa-Prüfbescheinigung des Fahrzeugführers nicht mehr aus. In einem weiteren Fall legte ein Fahrzeugführer, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, eine ausländische Fahrerlaubnis vor, die er bereits hätte umschreiben müssen. Aber auch das Thema der erloschenen Betriebserlaubnis beschäftigte die Kontrolleure. In zwei Fällen stellten die Beamtinnen und Beamten eine Manipulation der Abgasanlage fest, wobei ein Fahrzeug wegen des zu hohen Standgeräusches sichergestellt und abgeschleppt werden musste. In zwei weiteren Fällen stellten die Kontrolleure eine nicht passende und eingetragene Rad- und Reifenkombinationen sowie eine unzulässige Spurverbreiterung fest. Derartige Kontrollen, wie am gestrigen Tage, sind ein elementarer Bestandteil der Verkehrsüberwachung und somit der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die ganzjährig im Rahmen des alltäglichen Dienstes sowie mit konzentrierten Maßnahmen im gesamten Inspektionsbereich betrieben wird. +++ Hintergrund landesweiter Verkehrssicherheitstag +++ Aufgrund der Corona-Infektionsgefahr ist erneut beabsichtigt, rund um heutigen 'Tag der Verkehrssicherheit' sowie am Tag selbst Informationen zur Verkehrsunfallprävention landesweit digital zu verbreiten. Begleitet wird diese Initiative durch landesweite Kontroll- und Präventionsmaßnahmen. Die Dienststellen in der Polizeidirektion Oldenburg widmen sich dem Themenfeld "5 Phänomene - Risikobehaftetes Verhalten im Straßenverkehr", in das neben bewusst regelwidriges Verhalten ( u.a. Aggressionsdelikte (Drängeln, Nötigung, Gefährdung), fahrfremdes Verhalten (Ablenkung, Bedienung Multimedia-Systeme), die Hauptunfallursachen (Abstand, Geschwindigkeit, Überholen) und die Verkehrstüchtigkeit (Alkohol, Drogen, Medikamente, körperliche Mängel, Müdigkeit) weiterhin der Bereich Technische Veränderung und Tuning fällt. Weitere Informationen zu dem landesweiten Verkehrssicherheitstag sind der Internetseite des Deutschen Verkehrssicherheitsrates unter https://www.tag-der-verkehrssicherheit.de/mitmachen/aktion-2021 zu entnehmen.

