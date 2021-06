Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich am diesjährigen landesweiten Verkehrssicherheitstag

Heutige Kontrollaktion zum Thema Tuning in Schortens (mit Bildern)

Wilhelmshaven.Schortens. (ots)

50 kontrollierte Fahrzeuge, 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren, eine Strafanzeige und zwei Sicherstellungen: Dies ist das Ergebnis einer gezielten Kontrollaktion, die am heutigen Vormittag von Beamtinnen und Beamten der Verfügungseinheit (VE) der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland und der Einsatz- und Streifendienste Wilhelmshaven, Jever sowie Varel durchgeführt wurde. Hintergrund ist die erneute Beteiligung der PI Wilhelmshaven/Friesland am diesjährigen landesweiten Verkehrssicherheitstag. Die Beamtinnen und Beamten nahmen in einer eingerichteten Kontrollstelle in der Addernhausener Straße in Schortens das Thema "Tuning und technische Veränderungen" in den Fokus und leiteten zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Verkehrsteilnehmer ein, da die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge erloschen war. Neben drei manipulierten Abgasanlagen und fünf nicht passenden und eingetragenen Rad- und Reifenkombinationen stellten die Kontrolleure in zwei Fällen weiterhin unzulässige Spurverbreiterungen fest. Von den zehn Fällen mussten bei zwei Sachverhalten ein Pkw und ein Motorrad sichergestellt und abgeschleppt werden, da deutlich erhöhte Geräuschpegel gemessen worden waren. Gegen einen 18-jährigen Motorradfahrer leiteten die Beamten neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige weiterhin ein Ermittlungsverfahren ein: Die Cross-Maschine hatte eine unzulässige Abgasanlage, so dass statt der erlaubten 84 dB 100 dB gemessen wurden. Zudem war das Kennzeichen in einem unzulässigen Winkel angebracht, sodass durch den zu niedrigen Winkel die Lesbarkeit des Kennzeichens unzulässig erschwert war. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Kennzeichenmissbrauches. Neben technischen Veränderungen fielen den Kontrolleuren weitere acht Verkehrsteilnehmer auf, die entweder den Gurt nicht angelegt hatten oder das Handy während der Fahrt nutzten. "Die Ergebnisse zeigen erneut die Notwendigkeit der Kontrollen", resümiert Polizeioberkommissar Björn Rief, Angehöriger der VE, und weist auf weitere gezielte Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der PI hin. Neben der Veröffentlichung von Pressemitteilungen im Presseportal nutzt die PI Wilhelmshaven/Friesland unter den Hashtags #mehrverkehrssicherheit sowie #sicherfuerdich ihren eigenen Twitter-Account, der unter https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI zu erreichen ist. +++ Hintergrund landesweiter Verkehrssicherheitstag +++ Aufgrund der Corona-Infektionsgefahr ist erneut beabsichtigt, rund um den 'Tag der Verkehrssicherheit' am 21. Juni 2021 sowie am Tag selbst Informationen zur Verkehrsunfallprävention landesweit digital zu verbreiten. Begleitet wird diese Initiative durch landesweite Kontroll- und Präventionsmaßnahmen. Weitere Informationen zu dem landesweiten Verkehrssicherheitstag sind der Internetseite des Deutschen Verkehrssicherheitsrates unter https://www.tag-der-verkehrssicherheit.de/mitmachen/aktion-2021 zu entnehmen.

