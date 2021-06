Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss in Jever - 29-jähriger Verursacher leicht verletzt

Jever (ots)

Am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Wittmunder mit einem Kleinkraftrad die Sillensteder Straße in Fahrtrichtung Jever. In Höhe der Ampelanlage "An der alten Bundesstraße" übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Hierbei verletzte sich der Verursacher leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung bei dem 29-Jährigen. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Kokain; der 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leitete die Polizei gleich mehrere Strafverfahren gegen den 29-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell