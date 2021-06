Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Praxiseinbrüche in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 16.06.2021, 16:25 Uhr, bis Donnerstag, den 17.06.2021, 08:05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Hausarztpraxis "Am Schloß" und einer Massagepraxis in der Großen Wasserpfortstraße zu verschaffen. Sie drangen nicht bis in die Gebäude, verursachten jedoch Sachschäden. Bei einer Tierarztpraxis "Am Bahnhof" gelangten die Täter ins Gebäude und entwendeten Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

