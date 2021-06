Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 01:16 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen ordnungsgemäß auf einem Tankstellengelände im Bohlswarfer Weg geparkten und verschlossenen Pkw VW Tiguan in schwarz. Die Täter luden den Pkw auf ein Abschleppfahrzeug und transportierten in ab. Die Tat dauerte rund 18 Minuten. Während dieser Zeit tankten zwei junge Männer ihre Roller auf dem Tankstellengelände und dürften den Vorgang beobachtet haben. Die beiden jungen Männer und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens oder unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell