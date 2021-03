Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Das Präventionsteam der Polizei Northeim gibt Tipps zum Motorradsaisonstart

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh)- Der April steht vor der Tür und damit verbunden auch der Saisonstart für die motorisierten Zweiradfahrer. Seit dem Herbst gehören die Zweiräder mit ihrer schmalen Silhouette nicht mehr zum gewohnten Straßenbild, so dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an diese einspurigen Kraftfahrzeuge gewöhnen müssen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion hat ein paar Tipps zum Saisonstart zusammengestellt.

Gegenseitige Rücksichtnahme und eine defensive Fahrweise sollte für jeden Verkehrsteilnehmenden selbstverständlich sein. Für alle gilt, erhöhte Konzentration und Bremsbereitschaft damit Verkehrsunfälle aufgrund von plötzlichen Überraschungsmomenten erst gar nicht entstehen. Einige Tipps sollten Motorradfahrende unterwegs unbedingt berücksichtigen:

- Vorsicht an Kreuzungen, Einmündungen und beim Linksabbiegen - Nie im Bereich von Kreuzungen überholen - Nicht im toten Winkel von Bussen, LKW und PKW fahren - Vorsicht bei Parkstreifen und Ausfahrten - Mit Gegenverkehr in Kurven rechnen - Genügend Sicherheitsabstand halten und Anhaltewege berücksichtigen - oftmals schlechte Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer z.B. bei Blendung durch starke Sonneneinstrahlung/ tiefstehender Sonne

Auch der Winter hat oftmals seine Spuren auf den Straßen hinterlassen. Rechnen Sie daher mit noch nicht beseitigten Winterschäden in Form von Fahrbahnschäden im Asphalt und unebenen/ rutschigen Fahrbahnoberflächen (Streusalzreste, Splitt, Staub etc.). Da die Fahrbahn zudem noch recht ausgekühlt ist, dauert es länger bis sich die Reifen auf Betriebstemperatur erwärmen. Daher ist es ratsam, Schräglagen zunächst zu reduzieren und längere Anhaltewege einzukalkulieren.

"Wer rastet der rostet" - auch das Bike sollte vor Saisonbeginn auf Herz und Nieren geprüft werden. Dabei sollte Sie folgende technische Aspekte überprüfen:

- Ist die Hauptuntersuchung noch gültig? - Kette justiert und geschmiert? - Hand- und Fußbremse gängig, öffnet sich die Bremse auch wieder? - Funktionieren alle Lampen, insbesondere auch Bremsleuchten? - Bereifung in Ordnung? - Gabel und Federbein dicht, kein Spiel beim Lenkkopflager? - Keine Beschädigung an den Bowdenzügen?

Falls Zweifel dabei auftreten sollten, wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Bevor Sei in die neue Saison starten, sollten Sie natürlich auch die eigene Sicherheitskleidung überprüfen. Bei dem Motorradhelm sollten insbesondere auf Kratzer im Visier geachtet werden. Von elementarer Bedeutung ist das Tragen der Schutzausrüstung bei allen Fahrten, auch auf kurzen Wegen innerorts.

Vor dem Saisonstart sollte jeder Fahrende auch vorab an seine eigene körperliche Fitness denken, denn Motorradfahren kann auch anstrengend sein. Ein paar Aufwärmübungen mit Dehn-und Streckübungen können nicht schaden. Weiterhin sollten Sie die Eingewöhnungszeit für das richtige Motorrad-Feeling nicht unterschätzen. Ein paar Fahrübungen (Kreise, Kurven, Slalom, Schritt fahren und Bremsübungen) auf einem Parkplatz können durchaus sinnvoll sein, um wieder ein sicheres Handling für die Maschine zu bekommen. Verkehrswachten und andere Institutionen bieten hierfür auch Fahrsicherheitstrainings an. Auch Biker sollten stets an ihre eigene Sichtbarkeit denken, denn "Sichtbarkeit ist Sicherheit".

Die Polizeiinspektion Northeim wünscht allen eine unfallfreie Saison.

