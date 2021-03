Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bedrohung und Körperverletzung an Bushaltestelle: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montagnachmittag geriet ein 39-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Kasseler Innenstadt mit zwei unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sollen die beiden Täter den 39-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht, ihn geschlagen und anschließend das dabei aus seiner Tasche gefallene Handy an sich genommen haben. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung der Polizei nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Erfolg. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können.

Gleich mehrere Mitteilungen wegen der Auseinandersetzung an der Bushaltestelle in der Mauerstraße, Ecke Hedwigstraße, waren um 16:15 Uhr über den Polizeinotruf 110 eingegangen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Wie der leicht verletzte 39-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, hatte er mit seiner Lebensgefährtin und einem im Kinderwagen sitzenden Kleinkind an der Haltestelle gestanden, als er mit den beiden Tätern verbal in Streit geraten sei. Nachdem einer der Männer ein Küchenmesser gezogen und ihn damit bedroht haben soll, habe er nach dem Unbekannten getreten. Bei dem darauffolgenden Schlag gegen seinen Kopf war sein Handy aus der Tasche gefallen, das die Täter an sich nahmen und dann flüchteten, so der 39-Jährige. Von den beiden Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, schwarze krause Haare, dunkelhäutig, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, darunter ein blaues Langarmhemd, eine blaue Hose und blaue Schuhe mit weißer Sohle. 2. Täter: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarze krause Haare, dunkelhäutig, trug eine medizinische Maske, eine schwarze Jacke mit hellblauem Innenfutter am Kragen, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

