Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist entblößt sich an Orangerie: Schnelle Festnahme eines Verdächtigen bei Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Eine schnelle Festnahme gelang am gestrigen Montagmorgen einer Streife des Polizeireviers Mitte bei der Fahndung nach einem Exhibitionisten in der Kasseler Karlsaue. Zuvor hatte gegen 10:15 Uhr eine Frau beim Polizeinotruf angerufen und geschildert, dass sich in einem Gebüsch an der Orangerie ein Mann mit heruntergelassener Hose unsittlich zeigt. Die Zeugin war selbst von einer unbekannten Joggerin vorgewarnt worden, die den Exhibitionisten offenbar ebenfalls gesehen hatte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem beschriebenen Unbekannten, der in Richtung Ehrenmal geflüchtet war, gelang der Streife des Innenstadtreviers nur wenige Augenblicke später die Festnahme eines Tatverdächtigen. Für den nun bekleideten 52-Jährigen aus Kassel klickten in der Schönen Aussicht die Handschellen. Er wurde anschließend für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht. Den Tatvorwurf bestritt er gegenüber den Polizisten.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen "Exhibitionistischer Handlungen" werden von den Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo geführt. Die unbekannte Joggerin sowie weitere Zeugen, die den Exhibitionisten am gestrigen Morgen in der Karlsaue gesehen haben oder von ihm belästigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell