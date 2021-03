Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodieb wird ertappt und flüchtet: Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Einen mutmaßlichen Autodieb ertappte in der Nacht zum heutigen Montag in Kassel-Niederzwehren der Sohn des Fahrzeugbesitzers. Als der bereits in dem schwarzen Porsche Cayenne sitzende Täter den Zeugen entdeckte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie gehen davon aus, dass der Täter den hochwertigen Pkw stehlen wollte und suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Es soll sich um einen über 35 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt haben, der eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine blaue OP-Maske und einen Rucksack trug.

Die Mitteilung des Autobesitzers über den Diebstahlsversuch in der Brüder-Grimm-Straße, nahe der Frankfurter Straße, war unmittelbar nach der Tat um 2:10 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem in Richtung Korbacher Straße geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg. Wie der Unbekannte den auf einem Privatparkplatz abgestellten Porsche geöffnet hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 23-jährige Sohn des Fahrzeugbesitzers war bei seiner nächtlichen Heimkehr auf den im Auto sitzenden Mann aufmerksam geworden. Der drei Jahre alte Porsche wurde anschließend zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

