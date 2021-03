Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte sprühen Graffitis an Stromkästen und Hausfassade: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben am gestrigen Sonntag Graffitis in rostroter Farbe an zwei Stromkästen und eine Hausfassade in der Kasseler Innenstadt gesprüht. Hierbei handelt es sich um Schriftzüge und Konterfeie, die offenbar die Bundeskanzlerin darstellen sollen. Wegen der erkennbaren politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Anwohner hatte die Graffitis in der Frankfurter Straße, die offensichtlich mithilfe einer Schablone aufgesprüht wurden, am späten Sonntagabend entdeckt und die Polizei alarmiert. Die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte stellte drei Konterfeie und beleidigende Schriftzüge an zwei Stromkästen im Bereich der Haltestelle "Am Weinberg" und an der Fassade des Hauses Frankfurter Straße, Ecke "An der Karlsaue" fest. Von den unbekannten Tätern fehlte bereits jede Spur. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 15 und 21 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

