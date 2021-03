Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach Auseinandersetzung und Volksverhetzung: 41-jähriger Tatverdächtiger dank Hinweisen identifiziert

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Nach der am gestrigen Donnerstagmorgen veröffentlichten Fahndung mit Fotos in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung können die Staatsanwaltschaft Kassel und Polizei einen Fahndungserfolg verbuchen: Bereits kurz nach der Veröffentlichung erreichten die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen einige E-Mails, die, wie auch mehrere Telefonanrufe, eindeutig auf einen 41-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Kassel hinweisen. Diese Hinweise führten nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Er steht nun im Verdacht, sich am 1. Februar 2020, am Bahnhof in Hofgeismar und im weiteren Verlauf in einer Regiotram nach Kassel wegen Volksverhetzung strafbar gemacht zu haben.

Da zuvor alle Ermittlungen und das Verfolgen verschiedener Hinweise letztlich nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt hatten, war von einem Richter die Öffentlichtkeitsfahndung angeordnet worden. Diese führte nun mithilfe der Hinweise zum Erfolg.

Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichten Fotos des Mannes soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

