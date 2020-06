Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Niederaula (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2020, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Radfahrer aus Niederaula die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und wollte auf den linksseitigen Gehweg wechseln. Beim Überfahren des Bordsteins verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt mit Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.

