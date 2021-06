Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern früh (22.06.) gegen 06:30 Uhr hat eine Angestellte eines Supermarktes an der Bensberger Straße einen versuchten Einbruch festgestellt. Das Geschäft war am Vortag gegen 21:00 Uhr zuletzt von einer Angestellten ordnungsgemäß verlassen und verschlossen worden. Offenbar haben Unbekannte zunächst versucht, die doppelflügelige Automatiktür aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Glasscheibe der Tür, was jedoch ebenso wenig zum Erfolg führte. Die Täter scheiterten und verließen den Tatort ohne Beute.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02202 205-0, falls Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachet haben. (ct)

