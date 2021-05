Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallbeteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2021, gegen 11.15 Uhr kam es in der Elzstraße in Waldkirch zu einem Streifvorgang zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Zunächst stellten beide Beteiligte keinen Schaden am ihrem Auto fest. Erst später, zu Hause, bei genauer Inaugenscheinnahme konnte eine Unfallbeteiligte am ihrem Fahrzeug nun doch einen Schaden erkennen. Da die Personalien zuvor nicht ausgetauscht wurden, sucht die Polizei die namentlich nicht bekannte Fahrerin des beteiligten, schwarzen Pkw.

Sie soll etwa 60 Jahre alt sein und kurzes, lockiges, dunkelbraunes Haar getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681-4074-0 entgegen.

