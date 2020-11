Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer hochwertigen Kappsäge

Bad BertrichBad Bertrich (ots)

Am gestrigen Freitag kam es zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Kurfürstenstraße in Bad Bertrich. Ein Handwerker welcher mit Sanierungsarbeiten in einem Gebäude zugange war, lies eine handliche silberfarbene Kappsäge des Herstellers "Wegoma", Modell "TM33L" im genannten Zeitraum unbeaufsichtigt. Als er die Säge nutzen wollte bemerkte er, dass diese nicht mehr vor Ort war. Da das Gebäude aufgrund der Bauarbeiten offen zugänglich war, wird davon ausgegangen, dass der/die unbekannte/n Täter dies ausnutzte um die Säge von der Baustelle zu entwenden. Der entstandene Schaden dürfte sich auf min. 800EUR belaufen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell (Tel. 06542/9867-0) erbeten.

