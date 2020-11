Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW Brand auf B 50 neu, Höhe Ortslage Longkamp

LongkampLongkamp (ots)

Am 21.11.2020 um 11:46 Uhr kam es auf der B 50 neu, etwa 100 Meter vor der Abfahrt Longkamp zu einem PKW Brand. Der 29- jährige Fahrer bemerkte während der Fahrt seinen Angaben nach plötzlich einen massiven Leistungsverlust und lenkte seinen PKW daraufhin soweit wie möglich nach rechts an die Schutzplanke. Aus dem Motorraum drang bereits dichter Qualm. Wenig später Stand der Motorraum in Flammen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Longkamp schnell abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die rechte Fahrspur der B 50 neu bleibt im betroffenen Bereich aufgrund von Fahrbahnbeeinträchtigungen bis Montag 21.11.2020 vorläufig gesperrt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

