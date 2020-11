Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Hetzerath

HetzerathHetzerath (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Hetzerath, 20. November 2020 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, 20. November 2020, kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Hetzerath, in Höhe des Anwesens Nummer 32 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich während der Vorbeifahrt gegen den linken Außenspiegel eines, in einer Parkbox längs der Fahrbahn abgestellten, weißen Transporters und beschädigte diesen. An der Unfallstelle aufgefundene Glassplitter lassen vermuten, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um ein Mercedes-Modell größerer Bauart handelt.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

