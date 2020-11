Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/Drei Personen bei Unfall verletzt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Dienstag (10.11.20) sind drei Personen bei einem Unfall in Senden verletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhr eine 19-jährige Havixbeckerin mit ihrem Auto die K 60 in Fahrtrichtung B 235. Als sie nach links auf die B 235 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen der 19-Jährigen und einem 41-jährigen Autofahrer aus Senden. Dieser war in Richtung Bösensell unterwegs. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Havixbeckerin und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Mit Rettungswagen kamen alle drei in Krankenhäuser.

