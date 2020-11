Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/Detektiv "rettet" Geldbörse einer Seniorin

CoesfeldCoesfeld (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in Buldern hat am Freitag (6.11.20) eine 77-jährige Dülmenerin vor dem Verlust ihrer Geldbörse bewahrt. Sie kaufte gegen 15 Uhr in dem Geschäft ein. An der Kasse fiel der Seniorin auf, dass ihr Portemonnaie weg ist. Etwa zur gleichen Zeit bemerkte der Ladendetektiv zwei Frauen aus Hamm, die Kosmetikartikel in eine Tasche steckten.

Als diese sich ertappt fühlten, warf eine der Beschuldigten die Ware in ein Regal. Der Fluchtversuch der anderen misslang, weil der Detektiv sie festhalten konnte. Auf Höhe der eingeholten mutmaßlichen Diebin lag die Geldbörse der 77-Jährigen. Beide Frauen aus Hamm erhielten eine Anzeige und ein Hausverbot.

