POL-FR: Schluchsee; Pkw-Fahrerin kommt bei Wendemanöver von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum, eine Person leicht verletzt

Am 20.05.21, gegen 22:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine Pkw-Insassin leicht verletzt wurde. Eine 22-jährige Autofahrerin wendete in der Bahnhofstraße mit ihrem Fahrzeug und prallte hierbei gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den Aufprall zog sich die 20-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu, welche in einer nahegelegenen Klinik ambulant versorgt werden mussten.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

