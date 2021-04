Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim/Alb - Krad überschlägt sich - Schwere Verletzungen zogen sich ein Kradlenker und seine Sozia bei einem Unfall zu.

Ein 53-Jähriger war am Karfreitag gegen 12.35 Uhr mit einem Motorrad auf der Kreisstraße von Ballendorf in Richtung Altheim/Alb unterwegs. Kurz vor Söglingen fuhr er nach Polizeiangaben zu schnell in eine Linkskurve. Er kam deshalb nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengaben. Dabei überschlug sich das Krad. Der Fahrer und die 64 Jahre alte Sozia wurden von dem Motorrad geschleudert. Sie erlitten schwere Verletzungen. Krankenwagen brachten die beiden in verschiedene Kliniken. An dem Zweirad entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

