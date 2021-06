PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Verkehrsunfälle mit verletzten Personen +++ Pkw- Aufbruch +++ Beleidung im Straßenverkehr +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfälle

Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021, 11:30 Uhr Unfallort: 61267 Neu-Anspach, An der Dörrwiese

Sachverhalt:

Auf der Hauptstraße in Neu-Anspach, Ortsteil Hausen Arnsbach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem 18-jährigen Skateboardfahrer. Dieser hatte die Straße benutzt und wollte vor dem PKW, Hersteller VW, die Fahrbahn überqueren und prallte auf das Fahrzeug. Der Skateboardfahrer wurde nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am PKW.

Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021, 15:54 Uhr Unfallort: 61273, Wehrheim, B456, km 1,8

Sachverhalt:

Auf der B456 zwischen Wehrheim Nord und Wehrheim Mitte kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW, Hersteller Opel, und einem Traktor, der mit Mäharbeiten des Randstreifens neben der Bundesstraße beschäftigt war. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der 82-jährige mit seinem PKW ungebremst auf den Traktor auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, nach ersten Schätzungen von insgesamt 40.000 EUR. An dem Traktor lief eine große Menge Getriebeöl aus, welches durch ein Spezialfahrzeug entfernt werden musste. Aus diesem Grund musste die B456 für einige Zeit in beide Richtungen gesperrt werden.

Unfallzeit: Samstag, 19.06.2021, 14:08 Uhr Unfallort: 61273 Wehrheim, B456

Sachverhalt:

Auf der B 456 zwischen Bad Homburg und Usingen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, als ein 27-jähriger Fahrer eines PKW, Hersteller Mini versuchte, den PKW, Hersteller Ford, eines 53-jährigen Fahrers, auf der Linksabbiegerspur zu überholen und dieser gleichzeitig nach links fuhr, um nach Neu-Anspach abzubiegen. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000,- EUR

Unfallort: Landesstraße 3057, zwischen Rosbach v.d.H. und Friedrichsdorf- Köppern Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021, 13:20 Uhr Unfallhergang: Ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Smart, befuhr die Landesstraße 3057, aus Richtung Friedrichsdorf-Köppern kommend, in Fahrtrichtung Rosbach v.d.H. Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Honda, befuhr die Örtlichkeit in entgegengesetzter Richtung. Der Fahrer des Smart musste verkehrsbedingt anhalten. Es hatte sich ein Stau gebildet. Der Fahrer entschloss sich, seinen Pkw zu wenden. Hierbei übersah der Fahrer den fahrenden Pkw Honda und kollidierte mit diesem. Der Honda-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und später in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 15.000EUR geschätzt.

Unfallort: Landesstraße 3057, zwischen Rosbach v.d.H. und Friedrichsdorf- Köppern Unfallzeit: Freitag, 18.06.2021, 17:41 Uhr

Unfallhergang: Ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Citroen, eine 30-jährige Fahrerin eines Pkw, Hersteller Opel und ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Audi, befuhren in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3057, aus Richtung Rosbach kommend, in Fahrtrichtung Friedrichsdorf- Köppern. Der Citroen-Fahrer musste seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Die Opel-Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und leitete ebenfalls eine Bremsung ein. Der Audi-Fahrer erkannte die Bremsmanöver jedoch zu spät und fuhr der Opel-Fahrerin auf. Hierbei wurde der Opel auf den Citroen aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Opel-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe wird auf 15.000 EUR geschätzt.

Straftaten:

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw Tatzeit: Samstag, 19.06.2021, 05:45 Uhr bis 17:50 Uhr Tatort: Zeppelinstraße, 61352 Bad Homburg v.d.H.

Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich aus unbekannter Richtung dem auf der Straße abgestellten Pkw, Hersteller Volvo an und verschafften sich dem zunächst verschlossenen Pkw auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeuginneren. Der oder die Täter eigneten sich anschließend Wertgegenstände des Eigentümers zu und entwendeten diese durch ihre anschließende Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer: 06172/120-0 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Oberursel, Berliner Straße

Donnerstag, 17.06.2021, 22:00 Uhr - Freitag, 18.06.2021, 12:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter zerkratzen den geparkten Mercedes einer 23-jährigen Frau aus Frankfurt. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 500.-EUR geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 - 62400.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Oberursel, Dornbachstraße

Samstag, 19.06.2021, 15:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter kletterten auf einen Balkon und versuchten dort ein Fenster und eine Balkontür aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen misslang dies. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 100.-EUR.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200.

Bedrohung, Beleidigung, Nötigung im Straßenverkehr

Bad Homburg, Urseler Straße

Freitag, 18.06.2021, 17:15 Uhr

Eine 37-jährige Frau aus Oberursel befuhr mit ihrem Fahrrad die Urseler Straße in Richtung stadtauswärts. Sie befuhr, aufgrund von starken Verkehrsaufkommen, den Gehweg. Dies missfiel einem entgegenkommenden Fußgänger. Dieser stellte sich der Radfahrerin in den Weg, so dass dies anhalten musste. Der bisher unbekannte Mann bedrohte und beleidigte die Frau. Weiterhin machte der Mann kein Platz und nötigte die Radfahrerin auf die Straße auszuweichen.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden.

Männlich, ca. 60-70 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, kräftig, weißes kurzes Haar, ungepflegte Zähne, T-Shirt, Shorts

Der Mann war in Begleitung einer Frau.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 - 1200.

Versuchter besonders schwere Fall des Diebstahls aus KFZ (Wohnmobilanhänger)/ Sachbeschädigung, versuchter Einbruchdiebstahl in Pferdestall

Tatzeitraum: Donnerstag, 18.06.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 19.06.2021, 08:00 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Nauheimer Straße

Sachverhalt:

Bisher unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum widerrechtlich Zugang zu einem Wiesengrundstück auf dem sich mehrere Zeltunterstände für KFZ und Wohnmobilanhänger sowie ein Pferdestall befinden. Dort öffneten sie auf unbekannte Art und Weise die Holzeingangstür des Pferdestalls. Im weiteren Verlauf wurde ein Pritschenwagen aufgehebelt und der Innenraum betreten. Des Weiteren beschädigten UT eine Warnleuchte des Fahrzeuges. Anschließend rissen sie von einem Traktor eine Sonnenblende ab. An einem weiteren Traktor wurde die Motorhaube aus der Verankerung gerissen. Darüber hinaus schlugen sie mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür des Wohnmobilanhängers ein.

Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg, 06172/ 120-0

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell