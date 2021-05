Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhalle

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 12. Mai (Mittwoch) Zutritt zu einer Lagerhalle an der August-Horch-Allee. Sie entwendeten diverses Werkzeug sowie diverse Arbeitsmaschinen und Dieselkraftstoff in unbekannter Menge.

Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein weiteres Firmengebäude an der August-Horch-Allee eingebrochen. In diesem Fall drangen die Täter durch ein Fenster ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen diverse Elektrogeräte, ein Schweißgerät, Ladestationen für Elektrogeräte sowie eine Kaffeemaschine. Zudem entwendeten sie einen Pkw Citroen Jumper mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Die Polizei nahm in beiden Fällen Anzeigen auf und sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

