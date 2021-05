Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter entwendet

Heinsberg-Porselen (ots)

Ein orangefarbener Mercedes Sprinter mit Dürener Kennzeichen (DN-) wurde am Freitag (14. Mai), gegen 1.55 Uhr, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug stand an der Straße Holzerfeld. Nach Angaben eines Zeugen waren die Täter mit einem weißen Ford Fiesta RS unterwegs. Durch eine Videokamera wurde die Tat aufgezeichnet. Es handelte sich um zwei offensichtlich männliche Täter im Alter von 20 bis 30 Jahren. Beide waren von schlanker Statur, trugen OP Masken vor dem Gesicht und Baseball Caps auf dem Kopf. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell