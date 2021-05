Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 13.05.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Verkehrsunfälle:

Übach-Palenberg

Am 12.05.2021, 11:40 Uhr, befuhren eine 61jährige Pkw-Führerin sowie ein 42jähriger Kradfahrer (beide aus Übach-Palenberg) hintereinander die Friedrich-Ebert-Straße, aus Richtung Carlstraße kommend, in Richtung Roermonder Straße. Etwa in Höhe des Arndtweges verringerte die Pkw-Fahrerin ihre Geschwindigkeit - dies bemerkte der ihr folgende Kradfahrer zu spät und fuhr auf. Dabei stürzte er und zog sich diverse Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt werden.

Hückelhoven

Ein 21jähriger Mann aus Hückelhoven befuhr am 12.05.2021, 16:30 Uhr, mit dem Pkw die Straße "Am Alten Bahnhof" in Fahrtrichtung Lövenicher Straße. Im Kreuzungsbereich Am Alten Bahnhof/Lövenicher Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 17jährigen Kradfahrer aus Erkelenz, der die Lövenicher Straße in Richtung Ortsmitte Baal befuhr. Durch die Kollision kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus Erkelenz verbracht.

Delikte/Straftaten:

Wegberg, Einbruch

Im Tatzeitraum 06.05.2021, 18:00 Uhr bis 11.05.2021, 20:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer (leerstehenden) Gaststätte auf der Wildenrather Straße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Heizungsventile sowie Armaturen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell