Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl einer Geldbörse

Wegberg (ots)

An der Gerhart-Hauptmann-Straße wurde am Dienstag, 11. Mai, gegen 13.50 Uhr, einer älteren Dame die Geldbörse entwendet. Zuvor hielt vor ihrem Haus ein weißer Transporter und eine unbekannte Frau versuchte der Dame Obst zu verkaufen. Im Rahmen dieses Verkaufsgespräches wurde der Dame die Geldbörse zunächst unbemerkt entwendet. Erst als sich der Transporter entfernt hatte, bemerkte die Anwohnerin den Diebstahl. Sie konnte die unbekannte Frau als etwa 50 bis 55 Jahre, zirka 160 Zentimeter groß beschreiben. Sie hatte dunkelblondes/graues schulterlanges lockiges Haar. Zeugen, die Angaben zur unbekannten Person oder dem Transporter machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

