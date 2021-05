Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radlader an Baustelle gestohlen

Selfkant-Tüddern (ots)

An einer Baustelle in der Straße Am Rathaus stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 10. Mai, 16.30 Uhr und Dienstag, 11. Mai, 8 Uhr, einen Radlader der Marke Volvo in der Farbe Gelb.

