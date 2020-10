POL-VER: ++ Navi entwendet ++ Nach Unfall leicht verletzt ++ Unfall mit Folgen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Navi entwendet

Ottersberg. Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagfrüh machten sich unbekannte Täter an einem Auto zu schaffen, das auf dem Parkplatz Am Bahnhof in Ottersberg geparkt war. Mehrere Scheiben des VW Golfs wurden eingeschlagen, aus dem Innenraum wurde dann ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Nach Unfall leicht verletzt

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Badenerholz wurde am Mittwochnachmittag eine Person leicht verletzt. Ein 36-jähriger Fahrer eines Subarus befuhr die Industriestraße und beabsichtigte im weiteren Verlauf, nach links auf die Straße Badenerholz einzubiegen. Hier übersah er einen herannahenden und bevorrechtigten 33-jährigen Mercedes-Fahrer, der in Richtung Baden unterwegs war. Bei der folgenden Kollision beider Autos erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Unfall mit Folgen

Oyten. Eine Person wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße verletzt. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der Zufahrt zum Rathaus auf die Hauptstraße, dabei übersah er einen herannahenden und bevorrechtigten VW, der von einem 53-jährigen Mann gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt dessen Mitfahrerin leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

