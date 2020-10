Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden, Osterholz, HeidekreisLandkreis Verden, Osterholz, Heidekreis (ots)

LANDKREIS VERDEN

Trickdieb kam als Wasserwerker

Achim. Ein bislang unbekannter Straftäter klingelte am Dienstag gegen 13:15 Uhr an der Tür einer Wohnung an der Borsteler Landstraße und gab sich bei der hier lebenden älteren Dame als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Während der Mann die Frau ablenkte, schlich sich offenbar ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung, um nach Wertgegenständen zu suchen. Letztlich erlangte der Trickdieb diversen Schmuck der Seniorin, mit dem er unerkannt flüchtete. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst, als auch der vermeintliche Wasserwerker sich verabschiedet hatte. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei Achim, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Bei dem Mann, der die Frau abgelenkt hatte, handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten, über 180 cm großen und kräftigen Mann mit gescheiteltem dunklen Haar und schwarzer Maske. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleece Jacke. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Die Beamten bitten zudem darum, auch an der Haustür stets achtsam zu sein: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, lassen Sie die geöffnete Tür nicht unbeaufsichtigt! Machen Sie Gebrauch von einem Sperrriegel, der es Ihnen erlaubt, mit Unbekannten zu sprechen, die vor der Tür stehen, ohne dass die Tür vollständig geöffnet werden muss! Warnen Sie auch ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor derartigen Maschen.

A27: Ein Schwerverletzter nach Unfall

Heidekreis/Walsrode. Auf der A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen befindlichen Sicherungswagen der Autobahnmeisterei Fallingbostel kollidierte. Der Sattelzug kam letztlich neben dem Standstreifen im unbefestigten Seitenraum zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt, er musste daher von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die A27 musste im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel in Richtung Bremer Kreuz vollständig gesperrt werden, da die beschädigten Fahrzeuge sowie die Ladung aus dem Sattelzug geborgen werden müssen. Daraufhin bildete sich ein kilometerlanger Rückstau hinter der Unfallstelle.

Einbruch beim Bäcker

Verden. In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei Im Orth eingebrochen. Nach Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter in das Gebäude und stahlen hier aufgefundenes Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer verletzt

Verden/Dauelsen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Elisabeth-Selbert-Straße wurde am Dienstagnachmittag ein 47-jähriger Radfahrer verletzt. Gegen 15:15 Uhr missachtete ein 40-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der die Elisabeth-Selbert-Straße bevorrechtigt auf dem Radweg querte. Bei der folgenden Kollision erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, woraufhin ein Rettungswagen zum Unfallort gerufen wurde. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der Sachschaden an Fahrrad und Auto beträgt insgesamt rund 3000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell