POL-UL: (GP) Göppingen - Karton fängt Feuer

Am Donnerstag kam es in Faurndau in einer Wohnung zu einem kleinen Brand.

Ein 81-Jähriger betätigte wohl gegen 7.45 Uhr in seiner Wohnung in der Beckhstraße einen Lichtschalter. Daran war eine Lampe angeschlossen, die mit einem Karton abgedeckt war. Durch die Hitze der Lampe fing der Karton an zu brennen. Nachbarn wurden durch den Feuermelder aufgeschreckt. Eine Zeugin löschte das Feuer. Verletzte gab es nicht. Es entstand geringer Sachschaden.

