Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei Krafträdern

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (24.06.) um 11 Uhr ist es auf dem Gronauer Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Wiehl wollte vom Gronauer Mühlenweg nach rechts auf das Gelände der dortigen Fachhochschule abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 68-jähriger Gladbacher erkannte das offenbar zu spät und fuhr mit seinem Motorrad hinten auf. Bei dem Zusammenstoß fielen beide zu Boden. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und an seiner Yamaha entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der 68-Jährige hingegen lag zunächst mit seinem Unterkörper unter seiner Maschine. Er wurde schwer verletzt und kam nach kurzer Behandlung durch einen Notarzt vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An seiner Honda war ebenfalls ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden.

Da der junge Wiehler möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, wurde mit ihm auf der nahe gelegenen Polizeiwache ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain und THC, so dass ihm anchließend eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Die aufnehmenden Beamten sahen jedoch keinen ursächlichen Zusammenhang mit dem eigentlichen Unfall.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. (ct)

