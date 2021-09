Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl wird bestraft

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.09.2021 gegen 11:40 Uhr befand sich ein 53-Jähriger zum Einkauf in einem Supermarkt in der Bruchstraße. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, fiel ihm ein Paket mit frischen Fischwaren im Wert von 45EUR aus der Jacke, was von aufmerksamen Mitarbeitern des Marktes beobachtet wurde. Der Fischdieb wurde gestellt - ihn erwartet neben einem durch den Supermarkt erteilten Hausverbot nun auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls.

